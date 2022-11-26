داخلية الدبيبة: ترحيل 230 مهاجرا من ليبيا إلى مصر والسودان

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، إنه تم ترحيل 230 مهاجرا غير شرعي إلى بلدانهم، بينهم مصريون وسوادنيون وتشاديون.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن عملية الترحيل جرت الخميس الماضي ضمن العودة الطوعية للمهاجرين عبر حافلات انطلقت برا نحو مصر شرقا وتشاد والسودان جنوبا.

ويبدأ جهاز الهجرة غير الشرعية خلال الأيام المقبلة ترحيل دفعات أخرى من المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا ليبيا في فترات سابقة دون وثائق أو مستندات رسمية، حسب الوزارة.

والأسبوع الماضي، أعلنت نيجيريا إعادة أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر من مواطنيها من ليبيا بين يناير ونوفمبر 2022 في إطار ما يسمى بـبرنامج العودة الطوعية إلى البلاد.

وقال سفير نيجيريا لدى ليبيا، كبيرو موسى، إن العائدين جرى إجلاؤهم في إطار برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمنظمة الدولية للهجرة، وكان آخرهم وصول 159 مهاجرًا آخر تقطعت بهم السبل في ليبيا إلى مطار مورتالا محمد الدولي، الثلاثاء الماضي.

وأوضح موسى أن معظم العائدين مهاجرين غير شرعيين وليس لديهم وثائق سفر وبالتالي واجهوا مواقف صعبة في ليبيا.