ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

26 November, 2022

نفى مركز بنغازي الطبي ما تداول خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة امرأة تنتظر الأكسجين ، مشيرة أن المستشفى لم يسجل أي حالة وفاة.

وقال المركز إن العاملين بالاسعاف والطوارئ يقدر عددهم بالعشرات في المناوبة الواحدة وهم يقومون بعملهم على أكمل وجه وان كان هناك أي تقصير فهو بالتأكيد غير مقصود والكمال لله وحده

ودعا المركز توخي الحيطة والحذَر من هذه الصفحات المشبوها التي تحرض على هذا المرفق العام الذي يغطي رقعة جغرافية كبير منفردا، فالمساس به أو خسارته لا قدر الله يعد خسارة لكل بنغازي والمنطقة الشرقية.