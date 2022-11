المصراتي يطالب بحبس السويحلي بتهمة تحقير القضاء والنيابة العامة

ليبيا – قال الصحفي محمود المصراتي إن عبد الرحمن السويحلي يتهجم بالسب والشتم بحق أعضاء النيابة العامة علنًا وبالتخوين ضمنًا بعد رفضهم لحربه التي يخضونها ضد النائب العام نيابة عن “الدبيبات” والمفتي المعزول الصادق الغرياني بغطاء ظاهره دستوري وباطنه الدفاع عن لوبيات الفساد ودعم تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود لأسياده ولأسباب أخرى بعضها عرقي لا داعي للخوض فيها حتى الآن .

المصراتي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ،أكد أن تحقير القضاة والنيابة العامة جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات صراحة في المادة 245 بالحبس وفي عدة مواد أخرى بالحبس والغرامة أو كلاهما أضف إلى ذلك أن صاحب الاعتداء وهو المدعو عبدالرحمن الشيباني السويحلي متغيب عن أداء وظيفته منذ أكثر من عامين ويتقاضى مرتباته وهو ما يقع أيضًا ضمن عقوبة المادة 237 من قانون العقوبات بشأن الامتناع عن أداء الوظيفة وبالتالي فهو لا يتمتع بأي حصانة”.

وأضاف المصراتي :” كل المسوغات لجر هذا الضال من عنقه من وكره في بن عاشور قائمة ، تحتاج فقط إلى مبادرة من أعضاء النيابة لعلنا نرتاح من عوائه ولو لسنة من الزمان”.

