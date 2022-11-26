اللافي: إفريقيا بحاجة للعمل والتنسيق لإشراك القطاع الخاص في العملية التحولية الشاملة

الوطن | رصد

أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي حاجة القارة الإفريقية لمزيد من العمل والتنسيق، وإشراك القطاع الخاص في العملية التحولية الشاملة التي ستستفيد من التجارب والممارسات السابقة.

اللافي وفي كلمة القاها في أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنوع الاقتصادي، أن تنظيم هذا الاجتماع وما سيترتب عليه من وثائق مهمة، سيسهم في إعطاء مزيد من الزخم لكافة الجهود الوطنية والقارية في تنويع الاقتصادات الوطنية.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي، سعى ليبيا رغم ما تمر به من ظروف استثنائية، إلى بذل كافة الجهود من خلال مؤسساتها، وأجهزتها المعنية بمجالات التصنيع في دعم الاقتصاد الوطني، وتنويعه، وتوفير السلع الأساسية والاستثمار فيها، وتطوير القطاع الصناعي.