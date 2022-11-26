بالتنسيق مع مصر والسودان وتشاد.. تسيير أولى الرحلات البرية للمهاجرين غير الشرعيين  

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، عن تسيير أولى الرحلات البرية للمهاجرين غير الشرعيين التي كانت متوقفة منذ سنوات طويلة.

وأفاد الجهاز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن تسيير هذه الرحلات سيتم بالتنسيق مع سفارات دول مصر والسودان وتشاد.

وقام أعضاء الشرطة التابعين لفروع الجهاز من المنطقة الشرقية والغربية وفرع الكفرة بتأمين الحافلات حتى وصولها لبلدانهم.

من جانبه قال رئيس مكتب عمليات الترحيل المُكلف بدر الدين بن حامد، إن الجهاز نظم قوافل برية لإعادة 105 مصريين و101 تشادي و20 سودانيا إلى الحدود.