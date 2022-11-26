دخول الوحدة الثالثة بمحطة الرويس على شبكة الكهرباء الشهر القادم

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 November, 2022

رجحت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدة الغازية الثالثة في محطة الرويس بالجبل الغربي على الشبكة العامة يوم 20 ديسمبر القادم بغد الانتهاء من صيانتها.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” تواصل أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثالثة في محطة الرويس بالجبل الغربي التي ينفذها فنيو ومهندسو الشركة، بالتعاون مع مختصين من شركة سيمنس الألمانية مرجحة الدخول بها على الشبكة العامة يوم 20 من الشهر المقبل بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة لتعود على الشبكة من جديد بقدرة 156ميجاوات .

وأشارت الشركة إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن الخطط الموضوعة التي أعدها مجلس إدارة الشركة لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطاتها من خلال العمل على إجراء أعمال العمرات الجسيمة لعديد المحطات المنتشرة في مختلف المناطق .