في لقاء عون ومهراج.. مقترح فرنسي بشأن النفط الليبي

اقترح السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، إنشاء لجنة مشتركة بين المعهد الفرنسي للبترول وقطاع النفط الليبي، معربا عن «استعداد الشركات والخبرات الفرنسية لتقديم المساعدة الفنية».

جاء ذلك خلال لقاء السفير مع وزير النفط محمد عون، وتطرق الوزير خلال اللقاء إلى رؤية الوزارة بشأن تطوير قطاع النفط والغاز، وفق بيان لوزارة النفط والغاز.

عون: الاستفادة من الخبرات الفرنسية

وأكد عون «أهمية الشركات العالمية ذات الخبرة؛ للمساهمة في تطوير واستكشاف المناطق البرية والبحرية التي لم تُستكشف بعد، وإمكانية الاستفادة من خبرة وقدرة المعهد الفرنسي للبترول للمساهمة في تطوير الكوادر الليبية، وتبادل الخبرات في مجال قطاع النفط والغاز».

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وقدم السفير الفرنسي رؤيته لآفاق التعاون والمساهمة في تطوير قطاع النفط الليبي، مشيرا إلى أن تاريخ مساهمة الشركات الفرنسية في قطاع النفط الليبي يزيد على النصف قرن. وأكد مهراج أهمية أمن واستقرار ليبيا وأن بلاده تدعم استقرارها لأن أمنها يهم جنوب وشمال المتوسط.

وذكرت وزارة النفط والغاز أن «اللقاء اتسم بتقارب وجهات النظر»، وأكد السفير «ضرورة تواصل اللقاءات بين الطرفين لما فيه مصلحة البلدين».

وزير النفط محمد عون خلال لقاء مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج اليوم السبت، 26 نوفمبر 2022. (وزارة النفط والغاز)