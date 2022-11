ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي إن عبدالرحمن السويحلي يُصر على أن يذهب بالليبيين إلى الهاوية التي أخبرنا عنها مطلع الثورة.

الشركسي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال:” بالمنطق الأعوج للزميل السويحلي، النيابة العامة والصديق الصور يمارسون الفساد، والدبيبات هم من يحاربونه ويحرسون أموال الدولة”.

Shares

The post الشركسي: السويحلي يريد أن يذهب بنا إلى الهاوية التي أخبرنا عنها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية