عمرو موسى عن تدخل الناتو في ليبيا: الأمين العام لا يستطيع وقف قرار لمجلس الأمن

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق عمر موسى، أن نتائج تدخل “الناتو” عسكريا في ليبيا كانت كارثية وسيئة، مؤكدًا أن الجامعة لم تطلب – كما أشيع – تدخل حلف الأطلسي في ليبيا في العام 2011.

وأضاف موسى في مقابلة له مع وكالة “سبوتنيك” على هامش منتدى تحالف الحضارات في المغرب، أن نتائج تدخل الناتو في ليبيا 2011، كان بها مساسا بالسيادة الليبية، وترتب عليها صعوبة في عودة الحياة لطبيعتها، وأن الوضع في ليبيا كان سيئا في ظل حالة الغضب والثورة، وهو ما فتح الباب للعديد من الأقاويل والروايات حينها.

ورأى أن ما وقع في العام 2011 في المنطقة، بسبب إهمال التعليم وغياب منظومة الوعي إلى جانب الإهمال الشديد الذي شهدته معظم مناحي الحياة، لافتا إلى أنه لم يكن هناك الإصلاح اللازم في العديد من الدول لمدة تجاوزت 70 عاما.

وأوضح موسى أن التدخلات والمؤامرات التي حيكت ضد المنطقة كانت إلى جانب الأخطاء الكثيرة التي وقعت فيها معظم دول المنطقة، وهو ما أثر على الأوضاع في معظم الدول، معتبرا أن عدم الاهتمام الداخلي في العديد من الدول بالإصلاح ساهم في التفاعل مع المؤامرات التي حيكت من الخارج.

ورأى موسى ضرورة وضع تصورات حقيقية لما يجري في العالم العربي وما يحيط به من متغيرات خارجية للحفاظ على الأمن القومي الشامل للمنطقة، مشيرا إلى أن العالم أصبح أمام تعدد أقطاب واضح.

وحول موقف الجامعة العربية في العام 2011 التي كان يتولى فيها عمر موسى منصب الأمين العام، وما أثير حول دعوة الجامعة حينها لتدخل “الناتو في ليبيا، قال موسى: “ما يتردد في هذا الشأن يجافي الحقيقة، وهناك الكثير من عدم الفهم بخصوصه، ولو كانت الجامعة العربية تستطيع تحريك حلف الأطلنطي بهذا الشكل لأصبح الأمر”.

وأشار إلى عدم معقولية ما يتردد بهذا الشأن وأن من يرغب الاطلاع على الوثائق المتاحة في الأمم المتحدة والنقاشات التي جرت بهذا الخصوص وعدم الاعتماد على ما ينشر من أهواء فقط.

كما لفت إلى إمكانية الاطلاع على كتاب وزير خارجية ليبيا في هذا التوقيت وما تضمنه من خشيته بشأن تدخل عمر موسى في نقاشات مجلس الأمن، واعتراض الأمين العام على تدخل “الناتو” في ليبيا، منوها بأن ما تردد غير قائم على حقائق.

موسى ختم :” إنه حاول تخفيف الأمور بشكل شخصي، وأن الأمين العام لا يستطيع وقف قرار لمجلس الأمن، وأن قرار مجلس الأمن جاء بناء على طلب ليبيا التي طلبت انعقاد جلسة لمجلس الأمن وليس الجامعة العربية.