سفير فرنسا: ندعم جهود التسوية السياسية لإجراء الانتخابات في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 November, 2022

أكد سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج خلال لقائه النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عمر بوشاح دعم بلاده لجهود التسوية السياسية للوصول لتوافقات مطلوبة لإنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية للمضي قدماً نحو الاستحقاق الانتخابي.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم السبت في العاصمة طرابلس مناقشة المستجدات السياسية بما فيها آخر التطورات في ملف القاعدة الدستورية وما تم إنجازه والتصويت عليه من قبل مجلس الدولة.

وكان سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج أعرب خلال لقائه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج عن رغبة بلاده في الاستثمار بليبيا وعودة الشركات للعمل في البلاد.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة مناقشة العلاقات الاقتصادية والتجارية والصعوبات التي تواجه الشركات الفرنسية في استئناف عملها بليبيا ووضع آلية لمراجعة وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وحث الوزير سفير فرنسا على عودة الشركات الفرنسية والخطوط الجوية الفرنسية للعمل بليبيا.