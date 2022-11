اللافي: إفريقيا بحاجة أكثر لإشراك القطاع الخاص في العملية التحولية الشاملة

ليبيا – أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنويع الاقتصادي في إفريقيا، والدورة الاستثنائية حول منطقة التجارة الحرة القارية، أن تنظيم هذا الاجتماع وما سيترتب عليه من وثائق مهمة، سيسهم في إعطاء مزيد من الزخم لكافة الجهود الوطنية والقارية في تنويع الاقتصادات الوطنية.

اللافي قال أمام حشد من الرؤساء والسياسيين الأفارقة، وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للرئاسي أن إفريقيا بحاجة إلى مزيد من العمل والتنسيق، وإشراك القطاع الخاص في العملية التحولية الشاملة التي ستستفيد من التجارب والممارسات السابقة.

وأشار إلى تحقيق المزيد من الاستقلالية، والإرادة السياسية الإفريقية، في إنجاح الخطط والبرامج الوطنية الهادفة إلى تطوير قطاع التصنيع، وفتح مجالات أخرى لتنويع الاقتصاد، وجعل التنمية والاستثمار أولوية قارية.

وأكد في الوقت ذاته على تنفيذ الالتزامات السابقة، والاستفادة منها، وعلى المواقف الموحدة، ومنها استراتيجية السلع الإفريقية، والموقف الإفريقي الموحد بشأن استعادة الأموال المنهوبة، ومنع التدفقات المالية خارج القارة، وتسخير العائدات للاستثمار في الشباب، إدراكًا بأهمية التصنيع وأثره في القضاء على البطالة، وتطوير سوق العمل، وخلق فرص تنشئة كنتيجة للتطوير الحاصل في هذا القطاع، وكذلك من خلال التوسع الأفقي في مجالاته، وبما يؤدي إلى التنويع الاقتصادي.

وشدد سعي ليبيا رغم ما تمر به من ظروف استثنائية، إلى بذل كافة الجهود من خلال مؤسساتها، وأجهزتها المعنية بمجالات التصنيع في دعم الاقتصاد الوطني، وتنويعه، وتوفير السلع الأساسية والاستثمار فيها، وتطوير القطاع الصناعي. مشيراً إلى أن ليبيا ترتبط بالعديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي أنجزت، كما أن لها جهود في دعم التصنيع القاري خاصة في قطاعي المحروقات والمواد الغذائية، من خلال استثماراتها في العديد من الدول الإفريقية، وعلى المستوى الداخلي ما يزال الأداء الصناعي والاقتصادي يكافح للوصول إلى مستويات أفضل.

هذا وكانت القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنويع الاقتصادي في إفريقيا، والدورة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول منطقة التجارة الحرة القارية في إفريقيا، قد انطلقت أمس الجمعة بالعاصمة نيامي، بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، لبحث التعاون بين دول القارة في مجالات الصناعة والتنمية الاقتصادية.

