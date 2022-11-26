أمطار رعدية و”حبات البرد”.. الأرصاد: منخفض جوي يضرب ليبيا اليوم

أعلنت إدارة التنبؤات الجوية، بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، تأثر مناطق (الشمال الغربي) بدايةً من ظهر اليوم بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة وسقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية.

وأشارت الإدارة في بيان حول الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم السبت، وخلال اليومين القادمين، إلى احتمال سقوط حبات البرد مما تسبب فى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وإغلاق بعض الطرق وجريان بعض الأودية المحلية عليه يرجى أخد الحيطة والحذر، وتشمل هذه التقلبات يوم الغد بعض مناطق الشمال الشرقي.

وأفادت الإدارة أن درجات الحرارة المتوقعة على اغلب المناطق تتراوح مابين (21-26) مْ، ولا تتجاوز (17) مْ على مرتفعات الجبل الاخضر.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة تسجل انخفاض ملحوظ من مساء اليوم على اغلب مناطق غرب ليبيا مع رياح باردة ونشطة السرعة على مناطق الشمال.