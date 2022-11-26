الزغيد يجتمع مع اللجنة التسييرية للمُطالبة بحقوق ملاك المحافظ الاستثمارية

عقد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد الاجتماع الثاني مع اللجنة التسييرية للمُطالبة بحقوق ملاك المحافظ الاستثمارية.

وسلم الزغيد، اللجنة التسييرية للمُطالبة بحقوق ملاك المحافظ الاستثمارية كتاباً متضمناً اعتماد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري لمحضر اجتماع الخاص بملتقى مُلاك المحافظ الاستثمارية بسلوق.

وتضمن محضر اجتماع ملتقى مُلاك المحافظ الاستثمارية بسلوق ثلاثة خطوات من بينها اعتماد اللجنة التفسيرية المنبثقة عن الملتقى وتجميد جمعية المطالبة بحقوق ملاك الحوافظ الاستثمارية لما قامت به من إخلال ملابسات منافية لأغراضها ونظامها الأساسي، بالإضافة لعدم الاعتراف بتوكيلات شخصية لعبدالناصر عبدالهادي القماطي.