الحصادي: تعلو الأصوات بحجج واهية كلما اقتربت النيابات من ملاحقة الفساد

دافع منصور الحصادي، عضو مجلس الدولة الاستشاري، عن موقف النيابة العامة في ملاحقة المجرمين والمتلاعبين بالمال العام، رافضاً حملات التشويه التي تلاحقها.

وقال الحصادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” كلما اقتربت النيابات من ملاحقة الفساد والفاسدين، ستعلو أصوات بحجج واهية، لإرباك عمل النائب العام والنيابات”.

وأضاف:” المزايدون بالقانون وحقوق الإنسان لم نسمع لهم صوتا، عندما أصدر المدعي العام العسكري قرارا، للتحقيق مع المدنيين بالمخالفة للإعلان الدستوري والقوانين المحلية والدولية وقيم فبراير”.

وكان عبدالرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة تقدموا قبل أيام بطعن إلى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس النواب رقم (2) لسنة 2021، بشأن تكليف المستشار الصديق الصور نائبًا عامًا، واصفا الإجراء بأنه «غير دستوري».

وشهد مجمع المحاكم والنيابات في مدينة مصراتة، الخميس الماضي، وقفة احتجاجية نظمها أعضاء وموظفو مكتب المحامي العام ونيابات مصراتة، رفضًا للطعن المقدم على قرار تعيين الصور، مستهجنين الحملة التي تستهدف النيل من الجهاز القضائي بصفة عامة، والنائب العام المستشار الصديق الصور، مطالبين بإبعاد القضاء عن الصراعات والتجاذبات السياسية.

وحذر المشاركون في الوقفة، في بيان من وصفوهم بـ«الأصوات المؤججة للفتنة والفساد، من الاستمرار في غيّها بهدف المساس بجهاز النيابة العامة والقضاء عمومًا، داعين الجميع إلى الوقوف «صفًا واحدًا» في مواجهتهم «بكل قوة»، وكفهم عن مبتغاهم، وإرجاعهم إلى جادة الصواب، تجسيدًا لمبدأ سيادة القانون، وصونًا للجهاز القضائي.