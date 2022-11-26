أمن طرابلس تدعو السائقين للحذر أثناء القيادة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 November, 2022

دعا مكتب المرور بمديرية أمن طرابلس السائقين لتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وخاصة في الطرق السريعة والابتعاد عن تجمعات المياه سواء بالمركبات أو سيرا على الأقدام.

من جانبها دعت هيئة السلامة الوطنية طرابلس المواطنين إلى أخذ الحيطه والحذر واتباع إجراءات السلامه أثناء هطول الأمطار.

وقدمت هيئة السلامة الوطنية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” نصائح للمواطنين تتضمن القياده بحذروتأني وعدم الاجتياز وتشغيل أضواء التنبيه المركبه الآليه عند اشتداد هطول الأمطار وعدم الدخول لأماكن تجمعات المياه.

ودعت الهيئة أيضا المواطنين إلى تجنب المنخفضات التي تتجمع بها المياه وعدم ترك الأطفال بمفردهم خارج المنزل وتجنب المرور بالوديان وأماكن مرور السيول وتنظيف فتحات تصريف المياه القريبه من المنزل وعلى أسطح المنازل.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من تأثر مناطق شمال غرب ليبيا بداية من مساء اليوم السبت بتقلبات جوية مع رياح باردة نشطة السرعة تسبب انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وسقوط أمطارجيدة إلى غزيرة على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد.

وأكد المركز أن التقلبات الجوية تتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وإغلاق بعض الطرق وجريان بعض الأدوية المحلة وتشمل هذه التقلبات يوم الغد بعض مناطق الشمال الشرقي.

وأشار المركز إلى أن البحر يكون مضطرب على الساحل الغربي خاصة هذه الليلة ويوم الغد قد يصل ارتفاع الموج إلى أربعة أمتار.