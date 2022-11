ليبيا – قال مدير المكتب الإعلامي لجهاز النهر الصناعي “صلاح الساعدي” إن جهاز النهر الصناعي تعرض خلال 2022 للعديد من الاعتداءات والانتهاكات والسرقات.

الساعدي أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أن أعمال التخريب كلفت الجهاز أكثر من مليون دينار ليبي.

ولفت إلى أن مسار الأوسط جهة غريان وبني وليد تعرض لأربعة اعتداءات من سرقة وتخريب واعتداءان طالا خط السرير سرت وتازربو بنغازي.

وأوضح أنه تمت سرقة الأغطية الحديدية وغرف صمامات الهواء على امتداد المسار خط السرير سرت وتازربو بنغازي.

وأكد سرقة الأسلاك الحديدية من أنابيب النهر الصناعي التي بلغ عددها 200 أنبوب، مشيراً إلى أنه حدث اعتداء على مسار أجدابيا بنغازي كلفت الجهاز مبالغ طائلة لصيانته.

كما تابع “وجدنا توصيلات غير شرعية بلغت أكثر من 4000 وصلة تم إزالتها. كل هذه الاعتداءات كان لها التأثير السلبي على الجهاز وإمدادات المياه للمدن والمناطق”.

ونوّه إلى أن الوضع في 2022 أفضل من 2021 وذلك بعد تكليف قوات أمنية لحماية الجهاز وخطوط النهر.

Shares

The post جهاز النهر الصناعي: أعمال التخريب كلفت الجهاز مبالغ طائلة لصيانتها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية