قشوط: الوطن لم يعد ملك لليبيين.. والثروات تحولت لملكية خاصة

قال المحلل السياسي، محمد قشوط، إنّ “الوطن لم يعدّ ملك لليبيين الذي أصبحوا مجرد عبيد يُتحكم فيهم من طبقة “هجين مسخ بين عصابات تقتل ومافيات تخطف وعائلات قذرة استولت على السلطة” التي جعلت ثروات البلد تتحول لملكية خاصة تصرف على المارثونات وتذهب هدايا بين هواتف وطواقم ألماس على من يصفونهم بالمشاهير التيك توك وسناب شات أصحاب المحتوى الهابط”.

ولفت قشوط إلى وجود “أطفال ماتوا بسبب عدم حصولهم على دواء لمواجهة الورم ومرضى مرميين أمام المصحات في الخارج للبحث عن العلاج ومهجرين من منازلهم فصلوا من أعمالهم نتيجة مواقفهم السياسية وشباب بشهائد جامعية باتو بين الباحثين عن عمل”.

وأضاف قشوط “نحن نستحق ما يحدث فينا لأننا سكتنا ومازلنا نسكت على هؤلاء وما يفعلونه فينا من جرائم و استهزاء وعدم تقدير”.