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كرانفيل: افتتاح مستشفى تركي في مصراتة لخدمة الليبيين

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت “مجموعة كرانفيل” التركية، برئاسة مرتضى كرانفيل، رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، إنها تستعد لافتتاح المستشفى “الليبي ـ التركي” في مصراتة، وفق بيان للمجموعة.

أضاف البيان، أن: رجال الأعمال الأتراك يواصلون المساهمة في ضمان تعافي ليبيا، عبر الشراكات التجارية والاستثمارات، وقال مرتضى كرانفيل إن النظام الصحي الليبي سيشهد لمسات تركية بعد افتتاح المستشفى، يوم 28 نوفمبر الجاري.

وتابع “نحن نطلق مشروعًا مهمًا لتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، ونتمنى أن يعود المستشفى بالخير على البلد الشقيق ليبيا، وسيتم توفير الخدمات الطبية التي يحتاجها آلاف الليبيين من خلال المستشفى “الليبي ـ التركي” وفق تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

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