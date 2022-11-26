بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 November, 2022

أعلنت مديرية أمن طرابلس فتح طريق الشط بالكامل وانتهاء سباق ماراثون طرابلس في دورته الخامسة بمشاركة 1200 متسابق.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن طرابلس أن المديرية تولت تأمين الماراثون رفقة باقي الأجهزة الأمنية.

وفي سياق منفصل نظم قسم مرور ابوسليم اليوم السبت استيقافات أمنية للتفتيش على أوراق المركبات الغير مكتملة الإجراءات القانونية ورصد المخالفين للقواعد المرورية حيث وصل عدد المخالفات المرورية 1159 مخالفة.