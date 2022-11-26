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البعثة الأممية: ظاهرة العنف عبر الإنترنت آخذة في الارتفاع في ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

قالت، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، إن ظاهرة العنف عبر الإنترنت وخطاب الكراهية آخذة في الارتفاع في ليبيا.

وأضافت، لطالما كانت مكافحة هذا الأمر أولوية بالنسبة للنساء اللاتي لديهن الحق في التعبير عن آرائهن دون التعرض للتحرش والكراهية.

وقالت البعثة، في بيان، إنها ناشطات من جميع أنحاء ليبيا للدعوة إلى وضع حد للعنف عبر الإنترنت والتحرش ضد المرأة، في إطار دعم حملة الأمم المتحدة، التي 16 يوما من العمل لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأضافت، أنه على مدى الشهرين الماضيين، عمل قسم المساواة بين الجنسين التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على جمع 90 ناشطة من أنحاء ليبيا للوقوف خلف رسالة موحّدة لمناهضة العنف والتحرش عبر الإنترنت.

وقالت البعثة الأممية، إن الهدف هو مساعدة الناشطات على توحيد أصواتهن حول قضية واحدة.

وقالت ندى دروزه، مسؤولة شؤون المساواة بين الجنسين في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: “إن ظاهرة العنف عبر الإنترنت وخطاب الكراهية آخذة في الازدياد وأن مواجهة هذا الازدياد تمثل أولوية للنساء المعنيات منذ فترة طويلة.”


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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