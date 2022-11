الدغاري: المبالغ المخصصة لمشروع اعمار بنغازي صدرت بقرار شخصي من عقيلة صالح

ليبيا – كشف عضو مجلس النواب خليفة الدغاري عن تفاصيل إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري من منصبه.

الدغاري أوضح في تصريحات صحفية، نقلتها قناة “ليبيا الحدث” أن تقرير اللجنة البرلمانية أثبت وجود فساد بالمليارات في آلية الإنفاق والصرف بمشروع إعمار بنغازي.

ولفت إلى أنه بناء على تقرير مقدم من لجنة برلمانية تم تشكيلها مؤخراً تأكد وجود فساد في هذا الملف.

وبيّن أن المبالغ المخصصة لهذا المشروع لم تصدر بقرار من البرلمان أو لجنة الميزانية، بل تم تخصيص المبلغ بقرار شخصي من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وفق قوله.

