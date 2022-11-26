بورايقة: لماذا يتم استهداف الصديق الصور؟

الوطن – رصد

انتقد الباحث السياسي فيصل بورايقة، العديد من الجهات التي تعمل حاليا على استهداف النيابة العامة والطعن في قضاء النائب العام لا سيما بعد الكشف الهائل لقضايا الفساد التي طرحت للشعب خلال الفترة القليلة الماضية.

وتسائل بورايقة قائلا :” لماذا يتم أستهداف القضاء المتمثل فى السيد النائب العام الصديق الصور وهو يعلم بأنه أخر مؤسسة مازالت موحده”.

وأضاف بورايقة”: ألا يعلم من يقوم بهذا العمل بانه يقوم بالطعن فى شرعية كل الاجراءات التي أتخذت بخصوص كافةُ القضايا”.