بدء صيانة قصر المنار التاريخي وسط بنغازي 

انطلقت أعمال صيانة قصر المنار التاريخي وسط مدينة بنغازي، والتي تضم مبانٍ أثرية وتاريخية بارزة.

يأتي ذلك عقب ما تعرض له القصر خلال السنوات الماضية، من حريق تسبب في انهيار أجزاء منه، حيث يدل مظهره المتهالك على الدمار الذي أصابه أثناء الحرب التي شهدتها شوارع مدينة بنغازي.

يذكر أن قصر المنار، شيد في عهد الاستعمار الإيطالي ليكون مقرًا للقادة الإيطاليين، فيما شهد القصر إعلان الملك السابق إدريس الأول استقلال البلاد عام 1951، ثم خصص كمقر رئيسي للجامعة الليبية، وفي التسعينيات أصبح مقرًا لأكاديمية اللغات التابعة لجامعة قاريونس.