مالية الدبيبة: نتوقع صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر الأسبوع القادم

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أن الوزارة صرفت مرتبات شهري أكتوبر ونوفمبر لأكثر من 150 جهة ممولة من الخزانة العامة، وفق جدول المرتبات الموحد، ولـ144 جهة تابعة لوزارة الصحة من إجمالي يتجاوز 300 جهة.

أضاف فريق الوزارة الإعلامي، أن من المتوقع أن تكون مرتبات أكتوبر ونوفمبر في حسابات كل الجهات والقطاعات والهيئات العامة مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن أحالتها وزارة المالية إلى مصرف ليبيا المركزي الأربعاء الماضي، و استكملنا إجراءات 250 ألف متغير متمثلة في تنفيذ التسويات والترقيات لمرتبات الموظفين بالقطاعات والجهات الممولة من الخزانة العامة.

ولفتت إلى أن إدارة الميزانية بوزارة المالية مستمرة في استقبال إجراءات الهيئات والمصالح الحكومية بشأن استكمال عملية المطابقة لتنفيذ قانون جدول المرتبات الموحد، ومستمرة في استقبال طلبات التسويات والترقيات من كل الجهات العامة.