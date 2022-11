عبد العزيز: الحبري جزء من عصابة معينة وتم اقالته للتغطية على هذه العصابة

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن علي الحبري جزء من عصابة معينة وتم اقالته للتغطية على هذه العصابة.

عبد العزيز طالب خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد، النائب العام بتفسير ما ورد في التقرير “الكارثي” لمجلس النواب عن لجنتي متابعة أعمال لجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة.

وأضاف “الكرة الآن في ملعب النيابة العامة وإقالته للتغطية عليه والعصابة التي معه، وردني كلام أن معه أعضاء من مجلس النواب مستفيدين منه ومجموعة كبيره مما يسمى القيادة العامة ومتنفذين ورجال أعمال. أؤكد ان أقاله الحبري للتغطية على الجرائم وهناك ناس مع الحبري لم يعجبها وقالوا ان هذا تدخل”.

واعتبر أن عقيلة صالح أحد أكبر المستفيدين من الحبري وبمئات الملايين، منوهاً إلى أن بقاء البرلمان يوم واحد هو كارثة على ليبيا.

وفيما يلي النص الكامل:

تكلمنا عن الحبري باستفاضة خاصة تزوير العملة وهذا كان توجهنا لأننا مسؤولين ونتكلم بمسؤولية لذلك مجلس النواب قام بضربه استباقيه ثاني يوم واقال علي الحبري الذي هو جزء من عصابة معينة وتزوير العملة الأخيرة وحذر منها الصديق الكبير وخرج وهو يتهكم. البرلمان استند لمعلومات غاية في الخطورة في تقريره الذي خرج وكانت عندنا من فتره وقلنا ستخرج في الوقت المناسب.

قلنا الا تتاجروا في برقة ومآسيها وهذا العنوان الذي بهدلتم فيه الناس وأنتم تسوقون لأنفسكم، الرجل لما جلسوا معه قال لم أوقع ولم أكلف وعندما جاءت الأموال وجدوها مصروفات، عقود ومصروفات غير موقعه! نحن نتكلم عن 140 مليون! علي الحبري وقع عليهم! بضمان معدات وآليات متهالكة لا تسوى 100 ألف. هذا مفروض يمشي للسجن لأنه رزق للشعب الليبي.

أطالب النائب العام أن يخرج ويفسر لنا هذا الكلام الذي ورد في تقرير الكارثي لمجلس النواب عن لجنتي متابعة أعمال لجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة، مليارين لم يجدوا منهم شيء، هذا محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي وضعوه إخوتنا في الشرق! الكرة الآن في ملعب النيابة العامة وإقالته للتغطية عليه والعصابة التي معه، وردني كلام أن معه أعضاء من مجلس النواب مستفيدين منه ومجموعة كبيره مما يسمى القيادة العامة ومتنفذين ورجال أعمال. أؤكد ان أقاله الحبري للتغطية على الجرائم وهناك ناس مع الحبري لم يعجبها وقالوا ان هذا تدخل.

محافظ مصرف ليبيا المركزي يرفع دعوى للنائب العام ضد عثمان عبد الجليل، الصديق الكبير بعث للنائب العام بخصوص الأموال المزورة ولم نسمع من المكتب الإعلامي للسيد المستشار أي كلام عن ذلك، اليوم كنا ننتظر من الصديق الكبير أن يحيل هذا التقرير للنائب العام لأن هذا مربوط بذلك.

عقيلة صالح أحد أكبر المستفيدين من الحبري وبمئات الملايين وأنا أتحمل مسؤولية هذا الكلام. بعض المتآمرين في مجلس النواب أصدروا بيان واحدة من الأعضاء “انتصار شنيب” تتكلم على وفاة 9 أطفال أورام في بنغازي، بدل أن تحمل الحبري المسؤولية قالت الصديق الكبير! أنتِ لم تعترفي بالصديق الكبير! وهناك حكومة في بنغازي معترفه فيها وعندكم مصرف! لتحملي المسؤولية للصديق الكبير! بقاء البرلمان يوم واحد كارثة على ليبيا.

أوجه حديثي لخالد المشري ومجلس الدولة، هل عندما أقالوا الحبري شاوروكم في الموضوع؟. من الأساس هم لا يعترفون بمجلس الدولة ويعملون كعصابه.

