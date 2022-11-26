ترحيل بري لأجانب محكوم عليهم بالإبعاد من ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال، مدير إدارة العلاقات بجهاز الشرطة القضائية، اللواء أحمد أبو كراع، إن 121 نزيلا محكومين بالأبعاد من الأراضي الليبية تم ترحيلهم برًا إلى مصر والسودان وتشاد.

وأوضح أبو كراع، في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أن عملية الترحيل البرية جاءت بالتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال، “تم تسليم النزلاء الـ 121 من جنسيات أفريقية مختلفة لجهاز مكافحة الهجرة، وترحيلهم مع 109 مهاجرين غير شرعيين برًا، ليصبح العدد 230 شخصًا.

وأضاف أبو كراع، أن “المرحلين تم نقلهم في باصات نحو المنافذ الحدودية مع مصر وتشاد والسودان”، مؤكداً أن التعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية مستمر، وعمليات الترحيل الخاصة بالنزلاء المحكومين بالإبعاد عن الأراضي الليبية مستمرة أيضًا.