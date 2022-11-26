مجلس الدولة: إجراءات اختيار النائب العام صحيحة ونتمسك بها

أكد مجلس الدولة الاستشاري، صحة الإجراءات التي تم اتباعها في اختيار منصب النائب العام، معلنًا تمسكه بها.

ورفض مجلس الدولة الاستشاري، في بيان له، الزج بالمؤسسة القضائية في المناكفات والصراعات السياسية، والحفاظ على استقلالها.

ولفت البيان، إلى أن مجلس الدولة صوّت في جلسته المنعقدة يوم 25 أبريل عام 2021م، بالموافقة على اختيار الصديق الصور، بحضور 84 عضوًا، بموافقة 55 صوتًا، مقابل 4 أصوات رافضة، و25 صوتًا امتنعوا عن التصويت.

وأوضح البيان، أن التصويت داخل المجلس الأعلى للقضاء إلى انتخاب الصديق الصور بواقع 12 صوتاً من أصل 14 صوتا.

ولفت البيان إلى أنه تم التصويت داخل مجلس النواب، في جلسة رسمية، بالموافقة على اختيار الصديق الصور نائبًا عامًا.