البكوش: على حكومة الدبيبة أن ترد وبقوة على الاستفزازات اليونانية وتضعها في مكانها

ليبيا – علق المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش على موقف البرلمان الأوروبي، مشيراً إلى أن هناك دول تختلف مصالحها في الاتحاد الأوروبي بخصوص الهجرة غير الشرعية ودول الشمال ليست كما دول الجنوب فاليونان هناك تحالفات أخرى لها علاقة بعلاقات ثنائية بين تركيا ودول أخرى تحت لواء الناتو وما إلى ذلك بالتالي لم يكن هناك إجماع في التصويت.

البكوش قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن الأمور توضح بأن هناك اختلافات داخل الاتحاد الأوروبي والبرلمان بخصوص القضية الليبية والجميع رأى اختلاف مهم جداً بين الاتحاد الأوروبي واليونان.

وبشأن دعوة البرلمان الأوروبي لحث السلطات الليبية لإلغاء اتفاقية 2019 وعدم العمل بمذكرات التفاهم الموقعة اخيراً فيما يتعلق بالاستفادة من الوقود الكربوني، اعتقد أن على السلطات الليبية رفض تماماً هذه المطالبات الأوروبية واليونانية وتصرح أنها ستقبل فقط أي مطالبه وحديث ومقترح يخص الجلوس على طاولة مفاوضات لنقاش هذه الأمور برمتها.

وأكد على أن محاولة فرض أمر واقع والحديث أن تدخل في السيادة الليبية وولاية الحكومة من عدمه وصلاحياتها من عدمها هذا مرفوض وعلى حكومة عبد الحميد الدبيبة أن ترد وبقوة على الاستفزازات اليونانية وتضعها في مكانها.

وتابع: “لا أعتقد أننا بحاجة لاستجداء الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف لأنه لم يتخذ أي موقف! عندما هجم حفتر على طرابلس امتثل الاتحاد الأوروبي للابتزاز الفرنسي وامتنع عن المناداة بوقف العملية العسكرية وليس التنديد بالهجوم على عاصمة الحكومة المعترف فيها من قبل الاتحاد الأوروبي، موقف البرلمان الأوروبي المعلن منذ زمن ليس هناك جديد فيه عدا مطالبة الحكومة الليبية بإلغاء مذكرة التفاهم مع تركيا والاتفاق حول الاستكشاف في المتوسط، الواقع ان البيان من مجلس النواب الأوروبي ليس فيه جديد”.

كما أضاف “يجب أن نلتفت لوضعنا الداخلي وما يقوم به المتشبثين في السلطة ولا نبحث عن قشة كتلك التي يقدمها البرلمان الأوروبي. ليبيا لديها ما يكفي من الأدوات السياسية والاقتصادية والديبلوماسية لتأخذ موقف صلب من الاتحاد الأوروبي. نجلاء المنقوش اليوم موجودة في اسبانيا لم تستطع اليونان والاتحاد الاوروبي ان يقول لا تحضروا هذا الاجتماع، مما يدل على ضعف الاتحاد الأوروبي ويجب أن نقف وقفة حاسمة ضد الجسم وكل دولة تحاول التعدي على السيادة الليبية”.

وبيّن أن هناك أسباب للخلاف بين تركيا ومصر فتركيا رفضت من البداية الانقلاب الذي قام به عبد الفتاح السيسي واعتبروه انقلاباً لذلك العداوة بين البلدين لها جذور تعود لسنة 2013 وما بعده النظام المصري يريد ان ينتقم ويعزز علاقاته مع إسرائيل واليونان ولتذهب تركيا وليبيا للجحيم بحسب قوله لذلك النظام المصري يحاول تعزيز موقفه في ليبيا عن طريق دعم خليفة حفتر ضد كل محاولة لتعزيز الاستقرار في ليبيا والذهاب لدستور.

واختتم حديثة: “ملف شرق المتوسط الذي وجدت ليبيا داخل صراع محتدم فيما يخص العلاقات بين دول المنطقة وترسيم الحدود بينها نتوقع أن الامور ستتأزم سياسياً ولكن لا حل آخر إلا طاولة المفاوضات لأن حل المواجهة العسكرية بين اليونان وتركيا غير مقبولة لأن اليونان ستكون هي الخاسرة والدول المهمة في الاتحاد الأوروبي والناتو لا تريد مواجهة بين ثاني أكبر قوة داخل الناتو تركيا وعضو وهو اليونان وخاصة في ظل التصعيد الروسي في أوكرانيا”.

