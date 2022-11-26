الزنتوتي: لدينا غاز وبترول.. ونتأسف على حال بلادنا

الوطن – رصد

انتقد عضو المؤتمر الوطني السابق عبدالمجيد الزنتوتي، كافة المسؤولين في ليبيا لما أوصلوه الشعب إلى الحال الذي ما هو عليه رغم ثروات البلاد المهولة من النفط والغاز، إلا أنها ما زالت في موقعها السابق دون أي تقدم، معتبرا أن ما يجري حاليا في قطر والاحتفال بكأس العالم ليبيا قادرة على منافستها إلا أن الحكومات غافلة عن الوصول بليبيا للأمام.

وقال الزنتوتي:” نلاحظ الم وحسرة اغلب الليبيين الذين شاهدو افتتاح كاس العالم والاستعدادات والبنية التحتية والطرقات والملاعب الحديثة بقطر لان ليبيا لديها غاز وبترول اكثر من قطر لم يتم تطويره واستغلاله الاستغلال الامثل لصالح البلاد والعباد نحن لا نمدح قطر او غيرها ولكن نتاسف على حال بلادنا وشعبنا “.