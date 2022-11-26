العمراني: اجتماع تنسيقي لافتتاح البوابات الجديدة بمعبر رأس جدير

أكد مدير منفد رأس جدير عبدالسلام العمراني، عقد اجتماع بعد غد الاثنين بين الإدارات الحدودية الليبية والتونسية “جمارك – المنافد “، في تونس، للوصول للمراحل النهائية بشأن البوابات الجديدة التي اكتمل إنشاؤها بالمعبر.

وبيّن العمراني في تصريح صحفي، أن فتح البوابات الجديدة بالمنفذ سيكون في وقت قريب، مضيفا أن الوضع داخل المنفد مستقر ، وأن حركة المسافرين والحركة التجارية طبيعية، وأنه ليس هناك أي عراقيل من الجانب التونسي.

وأكّد المدير السابق لمنفذ رأس جدير سالم العكعاك، في يوليو الماضي، في تصريح لفواصل، الاتفاق على إنشاء بوابات جديدة للدخول منها إلى تونس لتخفيف الازدحام بالمعبر.