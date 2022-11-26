بمشاركة ممثل عن ليبيا: اجتماع بالمغرب لصياغة خطة عربية لمكافحة الإرهاب

احتضن مقر وزارة الشؤون الخارجية المغربية، الاجتماع الإقليمي الأول المخصصلصياغة خطة تفعيل الاستراتيجية الإقليمية العربية لمكافحة الإرهابالمُعتمدة من طرف مجلس وزراء الداخلية العرب في مارس 2022.

وشارك في الاجتماع بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية من 15 دولة عربية الأعضاء في جامعة الدول العربية هي: المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية جيبوتي والمملكة العربية السعودية وجمهورية السودان وجمهورية الصومال الفدرالية وسلطنة عمان ودولة فلسطين ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية ودولة ليبيا وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، إلى جانب ممثلين عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وتدارس الاجتماع، الذي استمر ليومين،التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الإرهاب على مستوى المنطقة العربية بهدف إدراجها ضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الإقليمية العربية لمكافحة الإرهاب، علاوة على البرامج التنفيذية المتعلقة بذلك في مواضيع عدة، من ضمنها مواجهة استخدام الانترنيت في الأغراض الإرهابية؛ وحماية الهياكل الحيوية والأهداف التي يسهل استهدافها، ومواجهة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب؛ وتعزيز أمن المنافذ والحدود وتعزيز إجراءات التعاون الدولي في المسائل الجنائية.

كما ناقش المجتمعون، سبل بناء وتطوير قدرات الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب على المستويات الوطنية والعربية والدولية، والمتمثلة في تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وندوات علمية وإنشاء اللجان المشتركة المتخصصة في مكافحة الإرهاب.