الدبيبة يزور كلية الدفاع الجوي بمصراتة.. ويتعهد برفع المستوى التعليمي للمؤسسات العسكرية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، عزم وزارة الدفاع توفير الإمكانات اللازمة للرفع من المستوى التعليمي بجميع المؤسسات العسكرية بما يتماشى مع التطور التقني، فضلا عن التطلع لاعتماد منح دراسية للمتفوقين بالكليات العسكرية.

جاء ذلك خلال زيارة الدبيبة إلى كلية الدفاع الجوي بمدينة مصراتة، حيث كان في استقباله آمر الكلية وعدد من الضباط وضباط الصف، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

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وحيا الدبيبة الطلاب العسكريين المتدربين البالغ عددهم 300 طالب من جميع أنحاء ليبيا، وشدد على عمل وزارة الدفاع على توفير احتياجات الطلاب الدارسين في المجال العسكري على جميع الأصعدة، مشيرا إلى تطلع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لاعتماد منح دراسية للمتفوقين بالكليات العسكرية أسوة بطلاب الجامعات.

من زيارة الدبيبة إلى كلية الدفاع الجوية في مصراتة، 26 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من زيارة الدبيبة إلى كلية الدفاع الجوية في مصراتة، 26 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من زيارة الدبيبة إلى كلية الدفاع الجوية في مصراتة، 26 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من زيارة الدبيبة إلى كلية الدفاع الجوية في مصراتة، 26 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من زيارة الدبيبة إلى كلية الدفاع الجوية في مصراتة، 26 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من زيارة الدبيبة إلى كلية الدفاع الجوية في مصراتة، 26 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)