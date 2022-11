مدير مركز اسطنبول للفكر: الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أخذ موقف تجاه تركيا.. وليبيا ليست بحاجة لأوروبا

ليبيا – علق بكير أتاجان مدير مركز اسطنبول للفكر على موقف البرلمان الأوروبي الأخير تجاه مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين ليبيا وتركيا، معتبراً أنه قد تأخروا جداً فمنذ عام 2019 وهذه الاتفاقية سجلت للأمم المتحدة ولم تعترض عليها بشكل رسمي والعلاقات الدولية واضحة جداً.

أتاجان قال خلال مداخلة عبر برنامج” حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعته صحيفة المرصد: “البرلمان الأوروبي لا يستطيع أن يرفض اتفاقية ليسوا أعضائها، بأي صفه! الاتفاقية وقعت بين دولتين ذات سيادة هل هم أعضاء في الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة! هذه الاعتراضات كانت يجب أن تأتي من الأمم المتحدة لكن الأمم المتحدة سجلت الاتفاقية رسمياً. اليونان له الحق ان يعترض، الاتحاد الاوروبي سياسي اقتصادي وليس حقوقي أي ليس كالأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم ليست اتفاقية رسمية بل مذكره تفاهم ولا تحتاج لموافقة البرلمان لأنها ليست اتفاقية، لافتاً إلى أن تركيا الآن تقول “نحن وقعنا هذه المذكرة وبناء عليها سنعمل وأي اتفاقية تأتي بعدها إذا لم تقبل الأطراف المعنية هي مرفوضة”.

وبيّن أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أخذ موقف أكثر تجاه تركيا قائلاً: “الاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا والاتفاقية الجديدة التي وقعت بين مصر واليونان ليست بحرية لكنها جوية وهم على أساس نقطة ذكية قالوا نتفق اتفاق جوي نستطيع ان نمنع الطائرات من العبور لليبيا وتركيا وهذا غير ممكن منطقياً. لاحظتم كيف يقولون انها اتفاقية والبرلمان الأوروبي لا يعترض بل اتفاق رسمي بين الحكومتين تركيا وليبيا ويقول يجب ان تلغى هناك ازدواجيه”.

واستطرد حديثة: “تركيا قبل هذه المرة، عندما جاءت البواخر التابعة لفرنسا وغيرها للتنقيب عن الغاز في حوض البحر المتوسط قالت تركيا لهؤلاء لن تسمح لهم وطردتهم والآن سيحدث نفس الشيء. إن لم يكون هناك اتفاق بين هذه الأطراف وتركيا وليبيا لن تسمح لهم بهذا. وفي حال اخترقتها إذاً الآن الحرب على تركيا وليبيا، وتركيا مستعدة أن تقوم بواجبها في حال اخترقت في الأيام المقبلة ولن تسمح بالتدخل الأوروبي مهما كانت الأسباب”.

ورأى أن دول الاتحاد الأوروبي غير قادرين أن يتفقوا على مبدأ واحد ومن يقول إنهم سيفعلون ذلك من اجل ليبيا هذا غير صحيح وهم الذين دعموا طرف ضد الآخر، مشيراً إلى أن ليبيا ليست بحاجة لأوروبا بل أوروبا بحاجة لها لأن الوضع متأزم سياسياً واقتصاديًا في دول الاتحاد الأوروبي.

وأردف: “مصر سياستها فاشلة واقتصاديًا في تدهور مستمر وهناك بطالة! في الاتفاقية يدعي الوزير اليوناني أنهم يأخذون 5 آلاف شخص مصري لتأمين العمل لهم في اليونان! ويفتخر بها امام الجمهور! هذه سياسة مسيرة من الخارج ولكن لا بد للمصرين أن يتلقون الحقائق ويغيرون المنطق لأنهم ليسوا بحاجه لليونان ولا لتركيا حتى لكن الإدارة ضعيفة وتحتاج لدعم مادي لذلك كل الدول تفرض عليها شروطها وهي تقبل بالشروط والاتفاقيات التي وقعت عليها مع أنها تعرف أنها خاسرة! الحل لا أحد يريد أن يتخلى عن حقه وحقوقه مهما كان ضعيفاً”.

وشدد على أنه من أهم أسباب المصالحة أمام مصر تخفيض التوتر في حوض البحر المتوسط والأهم العلاقة بين تركيا وليبيا ومصر لأن هناك مشكلة لا زالت موجودة بين الدول الثلاث.

وأوضح أن مصر لا تستطيع أن تأخذ قراراتها لوحدها فهي مضغوطة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لذلك جبره على الاتفاقيات مع اليونان وقبرص واسرائيل وبعد تقارب دول الخليج واسرائيل مع تركيا وروسيا أعلنت ان تكون تركيا مصدر للغاز لابد ان يكون هناك تقارب دول حوض البحر المتوسط عبر تركيا بحسب قوله.

