الاتحاد الأوروبي يقر خطة لتعزيز قدرات ليبيا على منع المهاجرين.. تفاصيل

أقر الاتحاد الأوروبي الجمعة خطة جديدة لتحسين تنسيق التعامل مع المهاجرين غير النظاميين، تقوم على تعزيز قدرات ليبيا في تطوير إجراءات المنع ودعم إدارة الحدود والهجرة، ودعم قدرات البحث والإنقاذ، مع الاحترام الكامل للحقوق الأساسية والالتزامات الدولية.

وتقوم الخطة الأوروبية على تعزيز فريق العمل الثلاثي بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لليبيا من خلال الانتهاء بسرعة من العمل الجاري بشأن الاختصاصات وتحديد أهداف واضحة وطموحة لعام 2023 فيما يتعلق باستخدام الممرات الإنسانية من ليبيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وهذا يعني تعزيز استخدام آليات العبور في حالات الطوارئ، وتكثيف العودة الإنسانية الطوعية من ليبيا إلى بلدان المنشأ أو الوجهات الآمنة، بدعم من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما سيدعم الاتحاد الأوروبي المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تقدم الدعم لتلك الموجودة في ليبيا.

وتنص خطة الاتحاد الأوروبي الجديدة على التفاوض بشأن ترتيبات العمل بين “فرونتكس” وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا وإتمامها بسرعة لدعم معايير الإدارة الأوروبية المتكاملة للحدود وتحليل المخاطر، إضافة إلى التنسيق مع دولة النيجر للتصدي لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.