أبو جناح يبحث مع وزير الصحة العُماني عددا من الأولويات ذات الاهتمام المشترك في القطاع الصحي

ليبيا – التقى نائب رئيس مجلس وزراء الدبيبة وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح أمس الجمعة، وزير الصحة بسلطنة عمان الدكتور هلال السبتي، على هامش انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث، حول مقاومة مضادات الميكروبات، بالعاصمة العمانية مسقط.

وبحث الوزيرين خلال لقائهما وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة عددا من المشروعات والأولويات ذات الاهتمام المشترك في القطاع الصحي بالبلدين.

وشدد الوزير العماني على أهمية تعزيز العلاقة بين البلدين خاصة في قطاع الصحة، إلى جانب التعاون في تدريب الكوادر الطبية في البلدين، وكذلك التعاون بين مراكز الأبحاث.

