الدبيبة يقول إن الحكومة تتطلع لاعتماد منح دراسية للمتفوقين بالكليات العسكرية

أخبار ليبيا 24

أجرى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، زيارة ميدانية لكلية الدفاع الجوي في مصراتة، حيث كان في استقباله آمر الكلية وعدد من الضباط وضباط الصف.

وقال الدبيبة، في كلمة خلال الزيارة، إن الحكومة عازمة على توفير الإمكانيات اللازمة للرفع من المستوى التعليمي في جميع المؤسسات العسكرية، بما يتماشى مع التطور التقني.

كما أكد الدبيبة، أن الحكومة ستعمل على توفير احتياجات الطلبة الدارسين في المجال العسكري على جميع الأصعدة، مشيرًا إلى تطلع الحكومة لاعتماد منح دراسية للمتفوقين بالكليات العسكرية أسوة بطلبة الجامعات.