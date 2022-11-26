البرلمان العربي يناقش مستجدات الأوضاع في ليبيا

بدأت اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال جلسة البرلمان العربي العامة الثانية من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي.

وتبحث الجلسة العامة تطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والعراق، والتدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وتناقش الجلسة تقارير اللجان النوعية للبرلمان العربي، وفي مقدمتها تقرير لجنة فلسطين حول مستجدات الأوضاع في فلسطين، والجرائم والانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، وكذلك تقرير حول متطلبات تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

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