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مدير مطار زوارة: لم يحدد موعد لإعادة افتتاح المطار للعودة إلى استئناف الرحلات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد مدير مطار زوارة الدولي فتحي الهاميسي أنه لم يحدد موعد لإعادة افتتاح المطار بعد، للعودة إلى استئناف الرحلات.

الهاميسي قال في تصريح لمنصة “فواصل” إنه متبقي تركيب الأجهزة الفنية في المطار، وسيستكمل تركيبها خلال أسبوعين تقريبًا.

وأشار إلى أنه بعد استكمال تركيب الأجهزة الفنية، ستقوم شركات النقل الجوي بفحص المطار وتقييمه، وتقرر إذا ما كان المطار جاهز لتسيير الرحلات أم لا، وستحدد حينها طبيعة الرحلات ما إذا كانت داخلية فقط أو داخلية وخارجية.

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صحيفة المرصد الليبية

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