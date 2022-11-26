مصادر لـ (وال): نقل النائب بالرئاسي (الكوني) لألمانيا لاستكمال علاجه بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة

طرابلس 26 نوفمبر 2022 (وال)- غادر النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني عبر الإسعاف الطائر مساء أمس الجمعة؛ مطار معتيقة الدولي في طريقه إلى ألمانيا، لإستكمال علاجه ومتابعة الفحوصات الطبية بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة حسب مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الليبية.

وكان الكوني قد خضع مساء الخميس لعملية قسطرة قلبية، في إحدى المصحات بالعاصمة طرابلس، لمعالجة الأزمة القلبية التي ألمت به.

وقال مصدر طبي – من مصحة الخليل التي أجريت فيها العملية – لوكالة الأنباء الليبية، إن الحالة الصحية للنائب الكوني مستقرة، وأنه يتعافى تدريجيًا، نافيًا كل ما يُشاع عن تدهور حالته الصحية أو أنه في وضعٍ حرج.

وتعرض الكوني لأزمة الصحية مساء الخميس، بعد عودته من تونس حيث شارك في مؤتمر التعاون الحدودي بين ليبيا ودول الساحل الذي اختتمت أعماله الأربعاء.

يُشار إلى أن عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني قام برحلة علاجية استمرت أكثر من شهر في إسبانيا، وتحديدًا في شهر مارس الماضي، وعاد في التاسع من أبريل إلى طرابلس. (وال)

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