الهنقاري: الصديق الصور العمود المتين المتبقي من ملامح الدولة

الوطن – رصد

قال المحلل السياسي محمد الهنقاري، إن النيابة العامة المتمثلة بالنائب العام الصديق الصور هو العمود المتين المتبقي من ملامح ليبيا التي تكاد تنهار لولا شجاعته وحنكته وقدرته على بسط القانون في وقت غير اعتيادي بوجود مراكز القوة المسلحة، والامل في التصدي للفساد والاجرام المتمثل في الدولة .

وعبر الهنقاري تأكيدا على قوله :” لماذا هذه الحملة الرعناء على النائب العام المستشار الصديق الصور بعد ملأ السجون بالفاسدين والتي يقودها أصحاب المصالح الخاصة بعيدًا على المصلحة الوطنية العليا.