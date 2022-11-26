شركة المياه تطالب حكومة الوحدة بدعمها بشكل عاجل في ظل توقعات الأمطار الغزيرة

أخبار ليبيا 24

طالب، الناطق باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، محمد كريم، حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل العاجل لدعم الشركة، تحسبًا للتقلبات الجوية المتوقعة التي ستشهدها ليبيا خلال فصل الشتاء.

وقال كريم، لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن الشركة جهّزت فرقها بالمعدات اللازمة استعدادًا لاستقبال موجة البرد والأمطار الغزيرة، التي من المتوقع أن تؤدي إلى غرق الطرق وعرقلة حركة السير في بعض الشوارع.

وأوضح كريم، أنه تم تخصيص رقم الهاتف ( 0213608870) بغرفة البلاغات الرئيسية، لتسلم البلاغات من المواطنين تحسباً لأي طارئ.

تحذير جوي

وأعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، اقتراب منخفض جوي وانتشار للسحب، بعضها رعدي، على مناطق الشمال الغربي.

وقال المركز، إن تلك المناطق ستتأثر بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، وسقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية.

وتوقع المركز، سقوط حبات البرد مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وإغلاق بعض الطرق وجريان بعض الأودية المحلية، داعيًا إلى أخد الحيطة والحذر.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن التقلبات الجوية تشمل يوم الأحد بعض مناطق الشمال الشرقي.