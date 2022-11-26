تشاد: ليبيا قضية أفريقية.. ولا سلام أو أمن دون استقرارها

قال وزير الخارجية التشادي محمد الصالح نظيف، السبت، إن نجامينا تدرك أنه لن يكون هناك سلام أو أمن طالما أن ليبيا لا تشهد استقرارًا سياسيا، فيما رحب وفد من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة باتفاق الدوحة للسلام في تشاد، وتوافق الطرفان على مناشدة المجتمع الدولي لدعم تطبيق بنود الاتفاق.

وفي ختام قمة للاتحاد الأفريقي في عاصمة النيجر نيامي، استقبل الوزير التشادي وفدا ليبيًا برئاسة وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة فتح الله الزاني، حيث بحثا القضايا الأمنية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين، وفق جريدة «لوجورنال دو تشاد».

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وأشار محمد نظيف إلى أن القضية الليبية قضية أفريقية بالدرجة الأولى، داعيا إلى إيجاد حلول لها في إطار الاتحاد الأفريقي ومن خلال الحوار، وألح على تعزيز العلاقات في جميع المجالات لا سيما في المجال الأمني؛ لأن «أمن بلدينا مرتبط ارتباطا وثيقا بمنطقة حدودية حساسة للغاية والتي هي هدف لأنشطة غير مشروعة للإرهاب واللصوصية»، معتبرا جنوب ليبيا «مليء عديد المشاكل وهو مصدر قلق حقيقي لمنطقة الساحل»، حسب قوله.

الوفد الليبي يرحب باتفاق السلام في تشاد

بدوره رحب رئيس الوفد الليبي باتفاق الدوحة للسلام، واعتبره بمثابة «خطوة كبيرة نحو سلام نهائي في كل من تشاد وليبيا»، وأكد استعداد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للعمل معا من أجل إيجاد حل دائم.

وكانت الحاجة إلى تفعيل لجنة مراقبة الحدود المشتركة أيضا على جدول أعمال هذا الاجتماع. فيما جدد الوفدان مناشدتهم المجتمع الدولي لدعم عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الواردة في اتفاق الدوحة للسلام من أجل السماح بعودة منظمة للجماعات المسلحة من الأراضي الليبية.