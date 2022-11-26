قبيلة المرايمة: على الدبيبة التدخل فوراً لإطلاق سراح “بوعجيلة”

الوطن|رصد

طالبت قبيلة المرايمة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، بالتدخل الفوري والعاجل للإفراج عن المواطن المختطف أبوعجيلة مسعود.

وأعربت القبيلة في بيان من مدينة رقدالين، السبت، عن رفضها لأي قيد أو شرط مقابل الإفراج عن أبوعجيلة، أو الزج باسمه في قضية لوكربي، محمّلةً خاطفيه كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء ما سيترتّب على صحة المخطوف من مضاعفات خطيرة.

وثمّن البيان جهود مجلسي النواب والدولة ووزارة العدل والنائب العام، التي بُذِلت للحيلولة دون إحياء قضية لوكربي، مبديًا رفضه لاختطاف أبوعجيلة من قبل مجموعة مسلحة تحت جنح الظلام وفي ساعات متأخرة من الليل.

وأضاف البيان أن “هذه المجموعة انتهكت حرمة منزل أبوعجيلة وروّعت أسرته واقتادته إلى جهة غير معروفة بحجة علاقته بقضية لوكربي، التي تجاوزها الزمن وطواها التاريخ في صفحاته”.

وتابع أن الليبيين عانوا من أشكال الترهيب والحصار والتجويع من قبل العالم من وراء قضية لوكربي، ودفعوا ثمنها على المستويين المادي والمعنوي.