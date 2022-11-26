تعليق الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية راجع لتقديرات المراقبات بالبلديات

أخبار ليبيا 24

قال، الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، عيسى عبد العزيز، إن قرار تعطيل المدارس من عدمه، بسبب سوء الأحوال الجوية، سيكون حسب تقديرات مراقبات التعليم بالبلديات.

وأوضح عبدالعزيز، لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن وزير التريبة والتعليم، موسى المقريف، أكد أن يكون قرار التعطيل من عدمه، حسب تقديرات مراقبات التعليم بالبلديات.

وحذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من تأثر مناطق غرب ليبيا بمنخفض جوي وهطول أمطار غزيرة.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، اقتراب منخفض جوي وانتشار للسحب، بعضها رعدي، على مناطق الشمال الغربي.

وقال المركز، إن تلك المناطق ستتأثر بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، وسقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية.

وتوقع المركز، سقوط حبات البرد مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وإغلاق بعض الطرق وجريان بعض الأودية المحلية، داعيًا إلى أخد الحيطة والحذر.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن التقلبات الجوية تشمل يوم الأحد بعض مناطق الشمال الشرقي.