ليبيا الان

صلاح الساعدي: أعمال التخريب بالنهر الصناعي في 2022 كلفت أكثر من مليون دينار

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد مدير المكتب الإعلامي لجهاز النهر الصناعي “صلاح الساعدي”، أن جهاز النهر الصناعي تعرض خلال 2022 للعديد من الاعتداءات والانتهاكات والسرقات.

وكشف الساعدي في تصريح صحفي أن أعمال التخريب كلفت الجهاز أكثر من مليون دينار ليبي، موضحا أن مسار الأوسط جهة غريان وبني وليد تعرض لأربعة اعتداءات من سرقة وتخريب، واعتداءين طالا خط السرير سرت وتازربو بنغازي.

وأضاف: “تمت سرقة الأغطية الحديدية وغرف صمامات الهواء على امتداد المسار خط السرير سرت وتازربو بنغازي، وكل هذه الاعتداءات كان لها التأثير السلبي على الجهاز وإمدادات المياه للمدن والمناطق”.

وأشار إلى أن الوضع في 2022 أفضل من 2021، وذلك بعد تكليف قوات أمنية لحماية الجهاز وخطوط النهر، مبينا أن سرقة الأسلاك الحديدية من أنابيب النهر الصناعي التي بلغ عددها 200 أنبوب.

ولفت إلى أنه حدث اعتداء على مسار أجدابيا بنغازي كلفت الجهاز مبالغ طائلة لصيانته، وتابع: وجدنا توصيلات غير شرعية بلغت أكثر من 4000 وصلة تم إزالتها.

 

الوسوم

النهر الصناعي ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك