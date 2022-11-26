هيئة السلام الوطنية ترفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى لمواجهة تداعيات التقلبات الجوبة في البلاد

طرابلس 26 نوفمبر 2022 (وال)- أعلنت هيئة السلامة الوطنية رفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى، تحسبًا لأي طارئ نتيجة التقلبات الجوية التي قد تتأثر بها مناطق الساحل الليبي هذه الأيام.

وطالبت الهيئة – في بيان عاجل وجهته إلى مديري الفروع والإدارات التابعة لها ورؤساء مكاتب الإنقاذ البحري – بإتخاد كافة التدابير التي من شأنها الحدّ من الأضرار الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة ومعالجة أثارها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأرجعت الهيئة أسباب إعلان حالة الطوارئ إلى التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للإرصاد الجوي، بشأن تأثر مناطق الساحل الليبي بتقلبات جوية وغزارة في الأمطار التي قد تفوق (50 ) ملم بداية من اليوم السبت وحتى الإثنين القادم.

وحذرت الهيئة من أن غزارة الأمطار، قد تسبب في تجمعات للمياه في المناطق المنخفضة وانجرافات وجريان للأودية مما يؤدى إلى قطع الطرقات. (وال)

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