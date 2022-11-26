تحسّباً لهطول الأمطار.. تحذيرات وتأهّب ومطالبات بتعليق الدوام

الوطن|رصد

أوصى رئيس لجنة الطوارئ في طرابلس الكبرى، بتعليق الدراسة لجميع المراحل يومي الأحد والإثنين، تحسّبًا لسوء الظروف الجوية.

ودعا رئيس لجنة الطوارئ، رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، لإصدار تعليماته برفع حالة التأهب في مواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات الجوية خلال اليومين القادمين.

وأضاف أن هذه التوصيات تأتي بناء على تحذيرات مركز الأرصاد الجوية من غزارة هطول الأمطار بكمية تفوق 50 ملم.

بدورها، أعلنت هيئة السلامة الوطنية، رفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى، تحسبًا لأي طارئ قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية في مناطق الساحل الليبي اليومين المقبلين.

وطالبت الهيئة في بيان، من مدراء فروعها وإداراتها، ورؤساء مكاتب الإنقاذ البحري، باتخاد ما يلزم من تدابير مسهمة في الحد من التداعيات السلبية الناتجة عن غزارة سقوط الأمطار.

وحذّرت الهيئة من أن غزارة الامطار قد تتسبب في تجمعات للمياه في المناطق المنخفضة، وانجرافات وجريان للأودية مما يؤدى إلى قطع الطرقات .

من جهته أعلن الناطق باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، محمد كريم، تجهيز فريق مختص من الشركة لاستقبال بلاغات المواطنين عما قد تتعرّض له الطرقات من انغلاقات جرّاء هطول الأمطار.

وطالب كريم، الحكومة منتهية الولاية، بالتدخل الفوري، من أجل دعم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، حتى يتسنى لها مواجهة الظروف الجوية المحتملة.