مصرع شاب مصري وإصابة 3 آخرين بحروق جراء حريق بشقة في بنغازي

أخبار ليبيا 24

لقي شاب مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون من العمالة المصرية الوافدة جراء اندلاع حريق شقة مستأجرة بمنطقة سيدي يونس في بنغازي.

ونقل المصابين إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، بعد إنقاذهم من الحريق بمحل إقامتهم خلف صيدلية كلام بمنطقة سيدي يونس.

وذكرت مصادر طبية، أن الحريق أسفر عن وفاة شاب مصري يدعى “محمد نبيل حسن” 17 عاما جراء تأثره بالحريق، الذي لم تعرف أسبابه بعد.

ويتلقى المصابين الثلاثة الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى، حيث أفادت المصادر أن حروقهم متوسطة وحالتهم الصحية مستقرة.

جثمان المتوفي نقل غرفة العناية الفائقة إلى قسم المشرحة (ثلاجة حفظ الموتى) لعرضه على الطب الشرعي واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وباشرت، الأجهزة الأمنية التحقيقات في الواقعة، لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.