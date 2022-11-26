هيئة السلامة الوطنية: رفع درجة التأهب القصوى لمواجهة تداعيات التقلبات الجوية في البلاد

أعلنت هيئة السلامة الوطنية رفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى تحسبا لأي طارئ نتيجة التقلبات الجوية التي قد تتأثر بها مناطق الساحل الليبي هذه الأيام.

وطالبت الهيئة في بيان عاجل “تم نشره على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك” وجهته إلى مدراء الفروع والإدارات التابعة لها ورؤساء مكاتب الإنقاذ البحري بإتخاد كافة التدابير التي من شأنها الحد من الأضرار الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة ومعالجة أثارها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأرجعت الهيئة أسباب اعلان حالة الطوارئ إلى التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للإرصاد الجوي بشأن تأثر مناطق الساحل الليبي بتقلبات جوية وغزارة في الامطار التي قد تفوق (50 ) ملم بداية من اليوم السبت وحتى الإثنين القادم .

وحذرت الهيئة من أن غزارة الامطار قد تسبب في تجمعات للمياه في المناطق المنخفضة وانجرافات وجريان للأودية مما يؤدى إلى قطع الطرقات .