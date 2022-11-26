حملة للتشجير بكليات جامعة سرت

انطلقت حملة للتشجير داخل حدائق وفناءات كليات جامعة سرت؛ بإشراف الجامعة وبالتعاون مع جهاز استثمار مياه النهر الصناعي الوسطى.

وبدأت الحملة بتشجير فناء وحديقة كلية الطب البشري، بحضور عميد بلدية سرت، ورئيس جامعة سرت، ورئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي الوسطى، وعميد كلية الطب البشري ، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب واعضاء هيئة التدريس الجامعي، وفق ما أفاد مسؤول الإعلام ببلدية سرت، السبت، «بوابة الوسط».

– حملة تشجير بالمدارس التعليمية في سرت

وتأتي الحملة تزامنا مع انطلاق العام الجامعي مستهدفة تعزيز ثقافة العمل الطلابي والشبابي وغرس قيم المواطنة لدى الطلاب عبر حثهم على الإسهام في مكافحة التصحر والاحتباس الحراري.